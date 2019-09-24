Ташкент, , 14:59 — REGNUM Компания UzAuto Motors предоставила учителям средне-специальных и высших учебных заведений в Узбекистане беспроцентный кредит на приобретение автомобилей Chevrolet Spark и Lacetti, сообщает издание «Даракчи».

В компании уточнили, что предоплата на автомобиль марки Chevrolet Spark должна составлять 70% и рассрочка выдается сроком на шесть месяцев, на автомобиль Lacetti — предоплата составляет 60%, срок рассрочки — 1 год. Акция действует до 30 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о представлении военнослужащим министерства обороны республики льготных автокредитов.

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