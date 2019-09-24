Москва, , 14:57 — REGNUM 24 сентября в «Крокус сити Холл» в Москве целый день будет проходить выставка WorldFood Moscow 2019. Более полутора тысяч мировых продуктовых компаний представят практически весь ассортимент продуктов и напитков.

Как отмечают организаторы выставки, продукция будет представлена в 12 разделах: бакалея, замороженные продукты и полуфабрикаты, здоровое питание, кондитерские и хлебобулочные изделия, консервация, масложировая продукция и соусы, молочная продукция, мясо и птица, напитки, рыба и морепродукты, фрукты и овощи, чай и кофе.

Помимо тематических разделов на выставке будет представлена и региональная экспозиция 64 стран и 41 российского региона. Впервые свою продукцию представят Саудовская Аравия, Сицилия, Мексика, Чили. Из российских регионов самые обширные разделы Омской области, Алтайского края, Ивановской, Ульяновской и Вологодской областей.

По итогам выставки состоится награждение победителей конкурса «Продукт года». Все продукты, представленные на конкурс, прошли независимую лабораторную экспертизу. Исследования проводились под эгидой Россельхознадзора. Компаниям, продукты которых были признаны лучшими, вручат медали — изображения медалей можно будет разместить на упаковках.