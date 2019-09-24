Черкесск, , 14:55 — REGNUM Для детей Карачаево-Черкесии организуют отдых в выходные дни на курортах республики в Домбае и Теберде. Власти региона разработали график посещения оздоровительных лагерей на этих курортах по программе клубов выходного дня, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, в сентябре побывали в лагере «Жемчужина Кавказа» в Теберде школьники Прикубанского района. Для учащихся Хабезского района был организован отдых в детском оздоровительном лагере «Адель» в Домбае. В октябре такие двухдневные поездки ожидают школьников Карачаевского, Абазинского, Малокарачаевского районов и города Черкеска.

В первую очередь организованным отдыхом в выходные дни охвачены дети из малоимущих семей, активные участники конкурсов, победители победители и призеры олимпиад.