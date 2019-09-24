Донецк, , 14:58 — REGNUM Министерство транспорта ДНР организовало рейсы из Горловки в Ростовскую область для тех, кому нужно получить паспорт России, сообщило 24 сентября «Донецкое агентство новостей».

«Для удобства жителей Горловки и близлежащих городов, отправляющихся за получением российского гражданства организованными группами, открыты новые маршруты Горловка — Покровское (РФ) и Горловка — Матвеев Курган (РФ)», — сказано в сообщении.

Автобусы будут отправляться по утрам во вторник, среду и четверг. Они будут также проходить населённые пункты Енакиево, Ждановка и Кировское.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на сентябрь 2019 года паспорта России получили около 16 тыс. жителей ДНР. Документы для получения российского гражданства подали почти 37 тыс. человек.

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