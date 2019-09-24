Воронеж, , 14:47 — REGNUM Специалисты Гербария им. Б. М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета в 2019 году начали оцифровку ботанических редкостей, собранных почти за 200 лет. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Гербарий Vsu.ru

«В фондах нашего гербария хранится более 90 тысяч гербарных листов. Это сборы растений, которые датируются, начиная с 1822 года. И это не только флора нашего региона и России. Это коллекционные образцы, собранные в различных уголках мира. Это бесценная ботаническая сокровищница, которую мы обязаны сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», — сообщил заведующий кафедрой ботаники и микологии профессор Владимир Агафонов.

Отмечается, что новые технологии позволят гербарию ВГУ войти в новую технологическую эру и стать частью международных исследований.

Накануне в Гербарии прошла встреча с участием заместителя директора по науке государственного природного заповедника «Воронинский» Александра Гудина. Отмечается, что учёный посетил уникальное хранилище в рамках научной темы по изучению флоры бассейна реки Вороны.