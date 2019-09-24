Кызыл, , 14:47 — REGNUM В Туве от гриппа привито уже более 58 тыс. человек, что что составляет 17,7% от плана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, вакцинировано 33 877 взрослых и 24 025 детей.

Всего планируется вакцинировать более 178 тыс. человек или 54,2% населения региона.

«За счет бюджетных средств будут охвачены вакцинацией дети, беременные женщины, работники отраслей здравоохранения и образования, студенты, призывники, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями и прочие работники, включая работников ЖКХ, торговли, общепита, транспорта и животноводов», — отметили в управлении.

При этом за неделю зарегистрировано 470 случаев заболевания ОРВИ. Почти в полоине случае заболели дети до двух лет. Впрочем, отмечается, что результаты не превысили эпидемический уровень заболеваемости.

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