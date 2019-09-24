Нур-Султан, , 14:46 — REGNUM Авиакомпания FlyArystan планирует запустить в Москву прямое авиасообщение из Актюбинска, Нур-Султана и Караганды. Об этом заявил глава авиакомпании Air Astana Питер Фостер, сообщили 24 сентября в посольстве Казахстана в России.

Отмечается, что авиакомпания пока не определилась с аэропортом в Москве. Однако ранее руководство Air Astana объявило о переводе своих рейсов из «Шереметьево» в «Домодедово».

Отметим, казахстанский лоукостер FlyArystan входит в авиакомпанию Air Astana. В частности, стоимость полуторачасового перелета из Тараза в Нур-Султан составляет 6999 тенге ($18,1).

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