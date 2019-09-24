Москва, , 14:15 — REGNUM В начале октября Мосгорсуд проверит законность приговора Владиславу Синице.

Напомним, в сентябре блогер Владислав Синица, призывавший к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, был приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Владислав Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, по версии следствия, призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают правоохранители, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

Политолог Валентин Бианки ранее отметил, что заявления блогера Владислава Синицы представляются совершенно неприемлемыми в том числе и для значительной части участников протестов, о комментируя вынесение приговора блогеру.

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