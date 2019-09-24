Ярославль, , 14:13 — REGNUM Отопительный сезон официально стартовал в Ярославской области. Однако, с учётом инертности процесса, во всех жилых домах региона тепло может появиться лишь к 1 октября. При этом уже несколько дней большинство городских жителей мёрзнут в своих неотапливаемых квартирах. Почему из года в год осенью ярославцы испытывают неудобства? В этом вопросе пытались разобраться депутаты на заседании Ярославской областной думы.

+8 градусов

Перед началом обсуждения с докладом выступил заместитель председатель регионального правительства Виктор Неженец. По мнению исполнительной власти, время начала отопительного сезона соответствует требованиям нормативных актов — среднесуточная температура в регионе опустилась ниже +8 градусов, а сам процесс проходит в соответствии с графиками.

Однако депутатов, получающих многочисленные жалобы от населения, такой подход не устроил.

«Мы всегда попадаем в такую ситуацию, когда уже вроде бы пора уже включать отопление, а мы все ждем, когда средняя температура будет восемь градусов. Надо нам поменять постановление правительства, в том числе, чтобы мы уходили от восьми градусов, — приводит слова депутата Александра Гончарова ярославский информационный портал YarNews.

Гончарова поддержал депутат Виктор Волончунас, который считает, что критерием начала подачи тепла должна быть реальная температура внутри жилых помещений, особенно внутри объектов социальной сферы.

«Надо не на тот градусник смотреть. В социальной сфере, в детском учреждении, если двадцати градусов нет — это уже SOS. Не надо дожидаться восьми градусов. Социальную сферу нужно было включать уже давно», — заявил Волончунас.

Председатель облдумы Алексей Константинов, согласившись с мнением депутатов, тем не менее отметил, что решение о начале отопительного сезона находится в полномочиях глав муниципальных образований и «никто не заставляет главу муниципального образования дожидаться среднесуточной температуры».

«Не надо стоять с градусником во дворе и замерять, когда же она упадет до восьми градусов, чтобы включить отопление. Могу судить по своему опыту, я возглавлял муниципальное образование. Оценивая обстановку и ситуацию и имея мнение директоров школ и руководителей детских садов, глава муниципального образования вправе принять решение о начале отопительного сезона», — заявил Алексей Константинов.

Он отметил, что депутаты прекрасно знают глав муниципальных образований, от которых они избирались, и потому могут лично обсуждать с ними этот вопрос, в крайнем случае — обращаться в вышестоящие инстанции.

С попыткой правительства Ярославской области самоустраниться от решения этой проблемы не согласился депутат Илья Тедееев.

«Пока я не был депутатом, я не понимал почему у нас такая ситуация из года в год. И сейчас, являясь депутатом, тоже не понимаю. Почему мы не можем как-то повлиять на эту ситуацию, найти какой-то механизм. На самом деле, это смешно. Почему нельзя правительству ярославской области и нам, как депутатам, продумать этот момент, чтобы повлиять на глав муниципальных образований, чтобы к отопительному сезону они были готовы не к 1 октября, а к 1 сентября, например? Чтобы не было так: кто как захочет — тот так и включает. А если человек захочет 1 ноября включить или, например, сделать не 8 градусов, а 15?» — поинтересовался депутат.

С Тедеевым не согласился заместитель председателя думы депутат Николай Александрычев. По его мнению, решать вопрос начала отопительного сезона с главами нужно именно депутатам.

«Все наши главы избраны или назначены представительными органами власти. Вы все это знаете. Пожалуйста, собирайте представительный орган, вызывайте главу, стройте его, и он все может переделать», — заявил Николай Александрычев.

В итоге депутатской дискуссии так не стало понятно повторятся ли страдания ярославцев на следующий год. Хотя до него ещё нужно всем нам дожить и не замёрзнуть.

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