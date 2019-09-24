Мессина, Италия, 24 сентября 2019, 14:08 — REGNUM Корабль Ocean Viking со 182 нелегальными мигрантами на борту вошел в порт Мессины, передает Mediaset во вторник, 24 сентября.
В понедельник главы МВД нескольких европейских стран и Еврокомиссии достигли предварительной договоренности о новых правилах приема и перераспределения мигрантов.
Предполагается, что приниматься будут все граждане, запрашивающие убежище, перераспределение будет обязательным для всех стран ЕС, а порты, в которых мигрантов должны будут принимать, будут меняться на добровольной основе.
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