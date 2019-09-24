Берлин, , 14:09 — REGNUM Около 6 тыс. сотрудников немецкой компании BMW в Германии могут попасть под сокращение. Об этом сообщается в официальном анонсе автокомпании.

BMW Softeis

«Мы используем сокращение, чтобы еще больше сфокусировать компанию на будущем и повысить эффективность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть сокращений пройдет в штаб-квартире компании в Мюнхене. Причём массовые увольнения могут совпасть с изменением в руководстве бренда.

Так, нынешний глава отдела исследований и разработок Клаус Фрёлих планирует покинуть компанию следующим летом, а эксперт по закупкам и моторам BMW Маркус Деусманн в скором времени уйдёт из BMW в Audi.

Целью оптимизации рабочих мест является сокращение расходов на сумму 12 млрд евро с целью компенсации средств на разработку и внедрение 25 электрокаров.

Напомним, ранее во франкфуртском автосалоне была представлена модель BMW X5 i Hydrogen Next, работающая на водороде. По планам немецкого автопроизводителя, мелкосерийное производство инновационного автомобиля начнётся в 2022 году, а массовая сборка машин стартует не раньше 2025 года.

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