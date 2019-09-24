Махачкала, , 14:04 — REGNUM Пятый российский интернет-форум «РИФ. Кавказ», посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления, пройдёт 29−30 сентября в Махачкале. Мероприятие состоится в здании музейного комплекса «Россия — моя история», сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.

Основными мероприятиями форума станут цифровой лекторий о новых IT-технологиях, способах их использования и внедрения и конференция о трендах и проблемах цифровизации экономики.

Ожидается, что в работе форума примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, глава Дагестана Владимир Васильев, сооснователь «1С» Борис Нуралиев, представители компании «Яндекс» и других крупных игроков российского IT-рынка, а также региональных компаний.

Форум «РИФ. Кавказ» проводится в Дагестане с 2015 года и является одним из крупнейших региональных IT-событий в стране. Организатором форума традиционно выступает министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики.