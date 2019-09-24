Москва, , 13:50 — REGNUM Основной причиной того, что ежегодно в России более десяти тысяч несовершеннолетних попадают в список пропавших без вести, является вопрос безнадзорности, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM эти тревожные данные, озвученные официальным представителем Следственного комитета России Светланой Петренко, она пояснила:

«Истоки причин роста безнадзорности среди детей и подростков лежат, прежде всего, в семье, в которой царит пьянство, драки и асоциальный образ жизни или же тотальное невнимание родителей к интересам и проблемам своего взрослеющего ребенка. Пытаясь привлечь внимание, дети, особенно подростки, начинают искать его на улице. Предоставленные сами себе, дети забрасывают учебу, отдают свободное время улице, бесцельному времяпрепровождению. И, оставшись без надзора, они чаще всего попадают в плохие компании, под влияние нечистых на руку взрослых и так далее», — отмечает эксперт.

По словам Виктории Данильченко, чтобы статистика по пропавшим без вести детям наконец сошла на нет, нужно быть внимательнее к собственным и чужим детям.

Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко «Причем внимание должны проявлять не только те службы, которые должны это делать в силу своих основных обязанностей. А я говорю об опеке, инспекции по делам несовершеннолетних и прочих. Это даже не обсуждается. Кроме этого, я всегда призываю людей, обернитесь по сторонам, обратите внимание на окружающих. Возможно, через стенку от вас страдает ребенок, и он близок к тому, чтобы сбежать на улицу от пьющих родителей. Сообщите об этом в органы опеки и попечительства. Помните, оставаясь неравнодушным, каждый из нас может предотвратить трагедию», — заявила эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее СКР обнародовал информацию о том, что ежегодно в России пропадает более десяти тысяч несовершеннолетних. Причём, чаще всего в список пропавших без вести вносят детей из в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях.

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