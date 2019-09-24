Москва, 24 сентября 2019, 13:50 — REGNUM Основной причиной того, что ежегодно в России более десяти тысяч несовершеннолетних попадают в список пропавших без вести, является вопрос безнадзорности, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM эти тревожные данные, озвученные официальным представителем Следственного комитета России Светланой Петренко, она пояснила:
«Истоки причин роста безнадзорности среди детей и подростков лежат, прежде всего, в семье, в которой царит пьянство, драки и асоциальный образ жизни или же тотальное невнимание родителей к интересам и проблемам своего взрослеющего ребенка. Пытаясь привлечь внимание, дети, особенно подростки, начинают искать его на улице. Предоставленные сами себе, дети забрасывают учебу, отдают свободное время улице, бесцельному времяпрепровождению. И, оставшись без надзора, они чаще всего попадают в плохие компании, под влияние нечистых на руку взрослых и так далее», — отмечает эксперт.
По словам Виктории Данильченко, чтобы статистика по пропавшим без вести детям наконец сошла на нет, нужно быть внимательнее к собственным и чужим детям.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее СКР обнародовал информацию о том, что ежегодно в России пропадает более десяти тысяч несовершеннолетних. Причём, чаще всего в список пропавших без вести вносят детей из в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях.
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