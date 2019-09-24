Москва, , 13:46 — REGNUM К необходимости в процессе активации eSIM в удаленном режиме использовать лица и голоса клиентов сотовых операторов Минкомсвязь был вынужден прийти, так как производители сотовых телефонов, например Apple, стали еще на уровне заводской сборки устанавливать новую микросхему, заменяющую SIM-карту, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова, к. э. н. Александр Тимофеев.

«Эта технология раздвинула возможности самих производителей телефонов и отодвинула операторов от потенциальной прибыли с физических продаж симкарт. Сама eSIM как технология появилась недавно в рамках предложения Ассоциации GSMA по миниатюризации устройств.

В перспективе эта технология может быть применима не только для телефонии. Микрочипы eSIM могут быть установлены в любые устройства на стадии его сборки на фабрике. Удобство «нового» уровня этой технологии очевидно, всё будет зависеть только от настроек на устройстве.

Наличие eSIM и стандартной SIM-карты в одном устройстве позволяет абоненту легко переключаться между двумя операторами, пользуясь услугами обоих.

С одной стороны, введение новых параметров взаимодействия абонентов с оператором заметно ускорит сам процесс работы call-центров. Благодаря eSIM пользователи смогут без посещения офиса оператора и замены физической SIM-карты менять тариф и сотовую компанию. Стать абонентом можно будет, сделав фото на камеру телефона или компьютера и сказав несколько слов в микрофон.

Введение новой технологии усилит безопасность и конфиденциальность передаваемых данных, появится возможность отказа получать сообщения от других пользователей, а также существенно снизит число ложных сообщений об угрозе, распространяемых посредством сервисов электронной почты, привлечь злоумышленников к ответственности также будет легче.

eSIM как модуль, в новых iphone от Apple, аппаратах Google Pixel, умных часах Samsung и Apple, планшетах и работает в США и европейских странах с конца 2018 года. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов. Технология доступна.

Россия также хочет стать участником этого процесса, но нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки. Поэтому через письмо Минкомсвязи в адрес операторов, Россвязи, Роскомнадзора, отраслевых институтов становится понятно, что все новые нормативы будут введены в России уже к концу 2019 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, система удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России. Её технической стороной займется «Ростелеком».

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