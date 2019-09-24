Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Количество дворников, которые будут убирать снег в Петербурге будущей зимой, пытаются довести до 7 тыс. человек. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Постоянный штат петербургских дворников составляет 4 тыс. 200 человек, но их катастрофически не хватало прошлой зимой, в результате чего Петербург переживал настоящую снежную блокаду.

«При необходимости по договорам мы эту цифру сможем довести до 7 тысяч, думаю, этого количества будет достаточно для того, чтобы обеспечить уборку в городе», — заявил Бондаренко.

Он уточнил, что если сейчас в доходных домах — бывших общежитиях — готово примерно 300−400 мест для иногородних специалистов ручной уборки, то Смольный надеется довести эту цифру до 1 тыс. мест, чтобы при необходимости привлечь дворников из соседних регионов.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский отчитался о закупке новой снегоуборочной техники. По его словам, на 471 единицу ушло порядка 3 млрд рублей. Это 230 тракторов разных типов, 40 новых мультимобилей и 193 комбинированных машины на базе КамАЗа.

«Сегодня идет поставка полным ходом техники, 84 единицы поставлено, 80 будет до конца недели. Трактора полностью готовы, пока не забираем с базы, ждем КамАЗы, но готовы забрать в любое время. По срокам — до зимы всё будет поставлено, здесь сомнений никаких нет», — убежден Рублевский.

Существующая техника готова на 95%. «Мы уже при первых заморозках будем выставлять ночные дежурства на путепроводы, на мосты, чтобы обрабатывать солевыми растворами, чтобы не было скользко», — добавил чиновник.

Покупка новой техники требует расширения штата, Петербургу нужны дополнительные работники и механизаторы. Сейчас штат укомплектован на 88%.

Кроме того, закуплено 38 тыс. тонн соли, 69 тыс. тонн песка и 2,5 тыс. тонн гранитной крошки.