Монровия, , 13:35 — REGNUM Более 11 000 работников сферы здравоохранения в Либерии начали общенациональную забастовку в связи с условиями оплаты труда и отсутствием оборудования. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

Некоторым работникам не платили в течение шести месяцев, сказал BBC генеральный секретарь Либерийской ассоциации работников сферы здравоохранения Джордж Уильямс.

Он добавил, что у них даже нет основного оборудования для оказания медицинской помощи, такого как, например, одноразовые перчатки.

«Основные лекарственные препараты находятся вне учреждения; поэтому, если вы придете к врачу, вам выдадут рецепты на то, чтобы купить их в аптеке. У нас также нет лабораторного оборудования. Мы не можем сделать простой анализ на малярию», — сказал он.

Отмечается, что забастовка уже оказала влияние на общественность. Беременные женщины заблокировали ключевой перекресток в восточной части Монровии, потому что их не приняли в больнице, где бастовали рабочие сферы здравоохранения, сообщает Roots FM.