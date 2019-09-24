Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM Опрос о новом месте для храма Святой Екатерины поможет построить объект «всем миром». Об этом заявил руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ екатеринбургской епархии РПЦ Максим Миняйло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе епархии.

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По словам Миняйло, в РПЦ рады тому, что место для храма будет выбрано «всенародно, открыто и честно». Это может стать прецедентом, уверен религиозный деятель.

«Возможно, так случится впервые в современной России, что именно храм Божий мы, как и принято, построим всем миром», — сказал Миняйло.

Свой личный вклад граждане внесут с выбора достойного места для храма, уверен священник.

Напомним, опрос о храме Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года. Решение проводить опрос было принято после протестов против строительства объекта в сквере у Драмтеатра.

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