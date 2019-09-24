Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM Спасателям пока не удалось локализовать пожар в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана, заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республик Владимир Беккер, сообщает 24 сентября агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время сохраняется сложная гидрометеорологическая обстановка. В частности, вечером 23 сентября не удалось совершить воздушную разведку из-за высокой скорости ветра, не позволившей взлететь вертолету.

Беккер добавил, что на месте пожара задействованы 130 человек личного состава и 37 единиц техники. Вместе с тем распространение пожара по периметру не наблюдается, сообщил глава комитета по ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Владимир Беккер заявил, что в Павлодарской области Казахстана объявлен чрезвычайный класс пожарной опасности из-за пожара в Баянаульском районе.

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