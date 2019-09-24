Пермь, , 13:26 — REGNUM Проект Пермского края «Социальные кинозалы» могут растиражировать на всю Россию. Об этом заявил заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Условием для повсеместного распространения пермского проекта заместитель главы Минкульта назвал успешную реализацию «Социальных кинозалов» на территории Пермского края. Предварительные итоги проекта подведут в конце 2019 года.

«Социальные кинозалы — очень интересный проект, находящийся на стыке нескольких отраслей. Это и кинематография, и социальная работа, и просветительская деятельность. Поэтому мы внимательно следим за его развитием», — сказал Павел Степанов.

По словам губернатора Максима Решетникова, социальные кинозалы — важная часть проекта развития кинематографии в Пермском крае. Проект предполагает размещение кинозалов в домах культуры, библиотеках, музеях. Все фильмы (и художественные, и документальные) в рамках проекта будут показывать бесплатно. Также планируется проводить мастер-классы, читать лекции. «Сейчас мы готовим инфраструктуру, приводим в порядок помещения, обновляем технику», — сказал глава региона.

В 2019 году на модернизацию и ремонт Домов культуры по федеральной программе «Местный дом культуры» выделено 46,3 млн рублей, из них 28,5 млн — из федерального бюджета. Оборудование для социальных кинозалов предоставляет «Пермская синематека».