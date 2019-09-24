Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Вокалист ню-метал группы Korn Джонатан Дэвис хотел создать собственную видеоигру, но отказался от этой идеи. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 23 сентября.

Дэвис хотел создать масштабную ролевую игру с открытым миром о «страшном извращённом карнавале». Однако, пообщавшись с несколькими разработчиками, музыкант решил, что лучше «будет просто играть в игры».

Ранее Дэвис уже занимался разработкой собственной игры. В файтинге Pop Scars (разработка была отменена в 2004 году) игроки должны были управлять известными музыкантами (в проекте должны были появится Мэрилин Мэнсон и группа Limp Bizkit) и сражаться на закрытых аренах.

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