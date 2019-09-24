Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Фронтмен ню-метал группы Korn Джонатан Дэвис заявил, что он «хотел бы появиться» в играх Fortnite и Borderlands 3. Об этом 23 сентября сообщило игровое издание Kotaku.

Дэвис сказал, что в Fortnite всё время играют его дети, а он сам иногда запускает режим «Сражение с бурей». Также он отметил, что является большим фанатом серии Borderlands, и хотел бы озвучить одного из персонажей в новой части франшизы.

Ранее Дэвис уже становился персонажем видеоигр. Так, его аватар (цифровая копия) появлялся в MMORPG Adventure Quest 3D (мобильная игра) и в World of Warcraft.

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