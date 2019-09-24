Москва, 24 сентября 2019, 13:56 — REGNUM Благодаря кампании по массовой иммунизации населения от гриппа, за 2017 и 2018 годы в Москве не зарегистрировано ни одного смертельного случая от данного заболевания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 24 сентября член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова («Единая Россия»).
По ее словам, прививочная кампания прошлых лет показала, что это действенная мера профилактики заболеваемости. Среди населения города была создана «мощная иммунная прослойка», благодаря чему в Москве удалось сдержать рост числа заболевших.
В 2019 году планируется привить более 60% населения Москвы. На данный момент вакцинацию от гриппа прошли свыше 700 тыс. жителей города. Их них 80 тыс. человек привились в мобильных пунктах, у метро и МЦК, еще около 20 тыс. жителей прошли вакцинацию в павильонах «Здоровая Москва». Всего в столице открыто более 500 пунктов вакцинации.
Она отметила, что для лечебных учреждений и мобильных пунктов Москвы закуплены вакцины «Гриппол плюс», «Совигрипп», «Ваксигрип». Часть вакцин город получил из федеральной поставки, часть приобрели за счет средств регионального бюджета.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, мобильные прививочные пункты в Москве будут работать до 1 ноября 2019 года.
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