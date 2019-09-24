Москва, , 13:56 — REGNUM Благодаря кампании по массовой иммунизации населения от гриппа, за 2017 и 2018 годы в Москве не зарегистрировано ни одного смертельного случая от данного заболевания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 24 сентября член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова («Единая Россия»).

«За 2017 и 2018 год в Москве не зарегистрировано ни одного смертельного случая от гриппа. Это очень важно. Эпидпорог не перешагнул критическую отметку по сравнению с другими регионами. Это еще раз подтверждает, что профилактика гриппа крайне необходима и даёт очень хороший эффект», — отметила Людмила Стебенкова.

По ее словам, прививочная кампания прошлых лет показала, что это действенная мера профилактики заболеваемости. Среди населения города была создана «мощная иммунная прослойка», благодаря чему в Москве удалось сдержать рост числа заболевших.

В 2019 году планируется привить более 60% населения Москвы. На данный момент вакцинацию от гриппа прошли свыше 700 тыс. жителей города. Их них 80 тыс. человек привились в мобильных пунктах, у метро и МЦК, еще около 20 тыс. жителей прошли вакцинацию в павильонах «Здоровая Москва». Всего в столице открыто более 500 пунктов вакцинации.

«Задачей прошлогодней кампании по профилактике было привить более половины населения Москвы. Это было выполнено. Мы получили очень хороший результат, у нас не было такой бушующей эпидемии — того, что мы видели в других регионах Российской Федерации. Я считаю, что это очень правильное решение со стороны Роспотребнадзора, который является главным инициатором массовой иммунизации. Сегодня в Москве совершенно спокойно и бесплатно можно сделать прививку во всех поликлиниках, в мобильных пунктах, МФЦ, метро, у МЦК», — заявила Людмила Стебенкова.

Она отметила, что для лечебных учреждений и мобильных пунктов Москвы закуплены вакцины «Гриппол плюс», «Совигрипп», «Ваксигрип». Часть вакцин город получил из федеральной поставки, часть приобрели за счет средств регионального бюджета.

«Закупка вакцин всегда сопоставима с прогнозом по заболеваемости. В прошлые годы мы совершенно четко угадали, вакцины закупались строго в соответствии с прогнозом эпидемиологов. В этом году закупка также производилась в соответствии с прогнозом эпидемиологической ситуации», — пояснила Людмила Стебенкова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, мобильные прививочные пункты в Москве будут работать до 1 ноября 2019 года.

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