Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Вокалист американской ню-метал группы Korn Джонатан Дэвис хочет, чтобы в большинстве современных видеоигр был лёгкий уровень сложности. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 23 сентября.

В пример Дэвис приводит игру Cuphead, которую он «любит и ненавидит». Музыкант считает, что некоторым людям «нужен вызов», но он сам предпочитает более простые и спокойные проекты.

Напомним, Джонатан Дэвис — это американский музыкант и фронтмен группы Korn. Помимо строительства музыкальной карьеры, он также снимался в кино, клипах других коллективов и однажды пытался создать собственную видеоигру.

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