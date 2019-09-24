Брюссель, , 13:09 — REGNUM Суд Евросоюза постановил, что компания Google не обязана обеспечивать так называемое «право на забвение» (право на удаление персональных данных из общего доступа через поисковые системы по запросу) во всем мире. Об этом 24 сентября сообщил портал Engadget.

Согласно вынесенному решению после получения соответствующего запроса в Евросоюзе компания не обязана удалять персональные данные гражданина во всей глобальной сети, она обязана сделать это только в интернет-сегменте ЕС.

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Напомним, суд между Google и Национальной комиссией по информационным технологиям и свободе Франции (CNIL) по этому вопросу начался в 2015 году. Регулятор приказал компании удалить ссылки на информацию об определенном человеке из всей глобальной поисковой выдачи.

По мнению CNIL, IT-гигант из США должен был сделать именно это, а не только заблокировать ссылки в поисковой системе в ЕС поскольку любой пользователь Евросоюза может получить к ним доступ в случае использования VPN (логическая сеть поверх другой сети для обхода запретов).

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