Москва, , 13:11 — REGNUM Врачей и медперсонал клиники, в которой Анастасия Заворотнюк проходит лечение от рака, пытаются подкупить крупными суммами, сообщает издание «Собеседник» 24 сентября.

По данным издания, персоналу предлагают суммы от ста тысяч до миллиона рублей в обмен на сведения о состоянии здоровья и ходе лечения Анастасии Заворотнюк. Собеседница клиники пояснила «Собеседнику», что все диагнозы засекречены и сотрудники сами узнают новости от СМИ.

23 сентября появилась информация, что опухоль Анастасии Заворотнюк не операбельна, ей проводят лекарственную терапию.

Весной 2019 года, когда у актрисы обнаружили злокачественное новообразование, ей была сделана операция по удалению опухоли в Германии. По возвращении из клиники, ее стали мучать головные боли. В середине сентября Анастасию Заворотнюк доставили в московскую клинику в критическом состоянии, где ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. 20 сентября СМИ узнали, что врачам удалось стабилизировать актрису. Сейчас она в сознании, с ней постоянно находятся близкие.