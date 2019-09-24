Обнинск, Калужская область, 24 сентября 2019, 13:41 — REGNUM В Обнинске Калужской области продолжается прививочная кампания. Чтобы успешно противостоять эпидемии гриппа, необходимо привить не менее 45% населения города, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации главного врача клинической больницы № 8 Михаила Сергеева.
Клиническая больница города закупила более 50 тыс. доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» — 10,3 тыс. доз для детей и 40 тыс. доз для взрослых. Пока привито только 4% горожан, и сейчас больница намерена усилить работу по вакцинации.
В этой связи мэр Обнинска Владислав Шапша предложил руководителям управлений и подразделений городской администрации привиться от гриппа самим.
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