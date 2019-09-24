Обнинск, Калужская область, , 13:41 — REGNUM В Обнинске Калужской области продолжается прививочная кампания. Чтобы успешно противостоять эпидемии гриппа, необходимо привить не менее 45% населения города, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации главного врача клинической больницы № 8 Михаила Сергеева.

Клиническая больница города закупила более 50 тыс. доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» — 10,3 тыс. доз для детей и 40 тыс. доз для взрослых. Пока привито только 4% горожан, и сейчас больница намерена усилить работу по вакцинации.

«У нас сформирована бригада для выездной иммунизации сотрудников крупных предприятий города. До горожан через СМИ мы довели информацию о графике работы прививочных кабинетов ‑ и рекомендуем всем пациентам и горожанам привиться от гриппа, чтобы защитить себя», — сказал Михаил Сергеев.

В этой связи мэр Обнинска Владислав Шапша предложил руководителям управлений и подразделений городской администрации привиться от гриппа самим.

«Мы работаем с большим количеством людей, поэтому должны подать пример всем горожанам» — сказал Вячеслав Шапша.

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