Салехард, 24 сентября 2019, 12:51 — REGNUM В столице Ямала Салехарде на исходе запасы вакцины от гриппа — препарата «Совигрипп». Проблема дефицита данной вакцины характерна не только для Ямало-Ненецкого автономного округа, но и для всей страны, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора регионального департамента здравоохранения Кирилл Трапезников.
Первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО отметил, что ориентировочно в октябре будет новое поступление «Совигриппа». По его словам, вакцинация в автономном округе идёт активно, ямальцы оценили эффективность прививок и стараются обезопасить себя от этого опасного сезонного заболевания. Что касается образовавшегося дефицита «Совигриппа», есть информация, что не заключён контракт между Минздравом РФ и поставщиком вакцины. И данная проблема вне компетенции региональных департаментов.
Заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Салехарда Татьяна Маценко сообщила ИА «Север-Пресс», что в Салехарде прививочная кампания от гриппа приостановлена до 15 октября.