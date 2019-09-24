Курск, , 12:48 — REGNUM Судебные приставы Курской области за август препроводили семь иностранных граждан до пунктов пропуска через границу Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Курской области.

В августе из региона были выдворены три гражданина Узбекистана, три гражданина Украины и один житель Луганской области.

Всего с начала 2019 года административному выдворению подверглись 69 граждан иностранных государств: Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки, Молдавии, Украины, Киргизии, Нигерии, Белоруссии и Китая.