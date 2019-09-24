Дербент, Дагестан, , 12:45 — REGNUM Многофункциональный спорткомплекс на 2,5 тыс. мест с конгресс-холлом начнут строить в дагестанском Дербенте в 2020 году. Для размещения объекта на берегу Каспийского моря предусмотрен участок площадью порядка 4 га, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Сейчас мы разрабатываем концепцию и, предположительно, в октябре начнем проектировать. Строительство мы начнем в 2020 году, но пока неизвестны сроки его завершения», — приводит пресс-служба слова руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии города Исы Магомедова.

По словам чиновника, в новом спорткомплексе можно будет проводить различные республиканские форумы и мероприятия всероссийского уровня. На территории нового объекта, по задумке, также будет разбит парк.

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