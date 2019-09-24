Грозный, , 12:42 — REGNUM В Чечне 23 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию создания Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе. В нем приняли участие директор Росгвардии Виктор Золотов, представители руководства ведомства, органов власти Чечни, взаимодействующих федеральных ведомств, аппарата полпреда президента РФ в СКФО, ветераны, религиозные деятели. Торжественное собрание прошло в пункте управления ОГВ © в поселке Ханкала сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

Отметив, что многие из присутствующих на собрании были непосредственными очевидцами и участниками событий 20-летней давности, когда была создана Объединенная группировка, Золототов поздравил всех с ее юбилеем и подчеркнул ее значительный вклад в установлении мира на Северном Кавказе.

В ходе торжественной церемонии были вручены государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. После чего состоялись показательные выступления подразделений специального назначения и боевой авиации Росгвардии. Вечер завершился праздничным концертом с участием Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии под руководством народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в Чечне был открыт памятник «Защитникам России». Церемония открытия была приурочена к 20-летию создания Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе.

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