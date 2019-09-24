Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM Супруга российского актёра Сергея Гармаша опровергла слухи о его госпитализации после травмы, якобы полученной в международном аэропорта Ростова-на-Дону «Платов». По словам жены Гармаша — Инны, с супругом всё в порядке.

«Всё в порядке у нас, никто не падал, всё в порядке. Ничего нет [падений и госпитализаций], конечно, он дома. Только на даче», — приводит слова женщины радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Рен-ТВ сообщило о том, что актёр госпитализирован в новочеркасскую больницу.

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