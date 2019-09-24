Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Все многоквартирные дома Петербурга готовы к зиме. Об этом сообщил и.о. главы Жилищного комитета Сергей Шарлаев на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Паспорта готовности имеются по 100% жилых домов, коих в Северной столице 23 тыс. 483. Из них 23 тыс. 147 — многоквартирные, 336 домов входят в специализированный жилой фонд.

«Проведены все необходимые регламентные работы на системах теплопотребления зданий», — сообщил Шарлаев. По его словам, все жилищные системы и управляющие компании готовы к отопительному сезону.

Он добавил, что ремонтные работы по внутридомовым системам завершены и здания готовы к приему тепла, а ремонт крыш закончится «в ближайшее время». Всего на ремонтные работы было потрачено 4 млрд рублей.