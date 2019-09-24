Москва, , 12:33 — REGNUM В Москве 25 сентября состоится заседание V Международного совета по культурному наследию, сообщили журналистам 24 сентября в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Мероприятие пройдёт в Белом зале мэрии Москвы. Помимо принимающей стороны, в заседании примут участие обер-бургомистр Дрездена Аннекатрин Клепш, президент Национального комитета Италии Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Пиетро Лауреано, генеральный директор Национальной ассоциации мексиканских городов по всемирному наследию Хорхе Ортега Гонсалес.

В повестке обсуждения — состояние дел в сфере охраны памятников и объектов культурного наследия в Москве.

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