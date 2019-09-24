Нижний Новгород, , 12:32 — REGNUM В Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского научно-промышленного и этнографического форума «Будущее России» 25 сентября состоится Конгресс народов России по теме «Государственная национальная политика Российской Федерации: традиции, инновационные подходы и новые вызовы». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Организатором мероприятия выступает министерство внутренней региональной и муниципальной политики области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В пленарном заседании конгресса примут участие представители федерального профильного ведомства, а также региональных министерств и представителей научного сообщества в сфере этноконфессиональных отношений.

ИА REGNUM напоминает, Конгресс народов России проводится с 2003 года. В прошлом году мероприятие прошло в Москве и было посвящено 20-летию Ассамблеи народов России. Гостями Конгресса стали представители более 30 стран. В рамках мероприятия прошло заседание Генерального Совета Ассамблеи народов Евразии.