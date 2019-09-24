Орел, , 12:32 — REGNUM Более 118 тыс. человек, или 15,9% от численности жителей Орловской области, привиты от гриппа по данным на 20 сентября, сообщили в ТУ Роспотребнадзора.

Вакцинацию против гриппа, напомнили в ведомстве, можно пройти в поликлиниках по месту жительства, ее проводят в детсадах и школах, а также в передвижных прививочных пунктах. В ведомстве также уточняют, что за последние пять лет в регионе поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.

Добавим, что за последнюю неделю, с 15 по 22 сентября, в Орловской области зарегистрировано 3763 случая заболеваний ОРВИ, 68,7% заболевших — дети до 14 лет. Случаи гриппа в регионе пока не регистрировались.