Иркутск, , 12:32 — REGNUM В Иркутской области 60 школ стали центрами образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках проекта «Точки роста». Подробности об участии региона в марафоне открытия таких центров по всей России сообщает сегодня, 24 сентября, официальный сайт Приангарья.

Прямое включение прошло из Замзорской средней школы Нижнеудинского района, где отремонтировали два кабинета, закупили модульную мебель и современное оборудование (3D — принтер, очки виртуальной реальности, ноутбуки, наборы для робототехники, тренажеры для уроков основ безопасности жизнедеятельности и многое другое).

«Такие центры позволят внедрить новые методы обучения и повысить качество образования», — подчеркнул принявший участие в организованном телемосте губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, марафон открытий «Точек роста» стартовал также в Забайкалье. Тамв рамках реализации нацпроекта «Образование» более 11 тысяч детей из 45 школ, расположенных в 20 районах получают новейшее оборудование и возможность получить знания по прогрессивным технологиям.

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