Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил коммунальным службам сваливать снег в городские реки и копить сугробы в центре города и рядом с жилыми домами. Об этом он заявил на заседании правительства в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо еще раз предусмотреть площадки для сбора снега, чтобы их не было в центре города, в центральных районах, да и вообще в населенных кварталах», — сказал Беглов. Он призвал подготовить площадки рядом со снегоплавильными станциями, потому что во время снегопадов они могут не справиться даже на полной мощности.

«И никакого сбороса снега в наши реки не будет. Запрещаю это делать. Все должно идти через снегоплавильные установки. Это правило номер один», — заявил Беглов.

Губернатор отметил, что прошлой зимой в городе имелись проблемы с мощностями снегоплавильных станций. Бондарчук уверил его, что в 2019 году ситуация не повторится. Сейчас в Петербурге функционируют 11 стационарных снегоплавилок и 7 снегоприемных пунктов. Возможно, чтобы равномерно задействовать все мощности, коммунальщикам придется везти снег на более удаленные станции, игнорируя ближайшие. Имеющаяся система способна переработать 101 тыс. кубометров снега в сутки.

Тем не менее, по заявке комитета по благоустройству, в 2020 году планируется построить еще один снегоплавильный пункт на набережной Обуховской Обороны.