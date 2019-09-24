Белгород, , 12:42 — REGNUM С 27 октября 2019 года пассажиры смогут улетать ежедневно из Белгорода в Москву и обратно на воздушных суднах авиакомпании «Северный ветер». Стоимость билетов начинается от трёх тысяч рублей, сообщили 24 сентября в пресс-службе международного аэропорта «Белгород».

Из Белгорода в столицу самолёты будут отправляться в 06:20. Обратные рейсы из Москвы запланированы на 22:05. Принимать и отправлять воздушные судна будет аэропорт «Шереметьево». Авиакомпания «Nordwind Airlines» была образована в 2008 году. География полётов составляет более 200 направлений в 12 странах мира.

Белгородский аэропорт сотрудничает с 14 авиакомпаниями. Кроме «Шереметьево», из Белгорода можно улететь в столичные «Внуково» и «Домодедово».