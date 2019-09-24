Грозный, , 12:23 — REGNUM В Чечне открылся жилой комплекс для семей военнослужащих. Его открытие было приурочено к 20-летию Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе. Глава Росгвардии Виктор Золотов, прибывший на юбилей, вручил ключи от новых квартир семьям военнослужащих и сотрудников территориального управления и ОГВ ©, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе Росгвардии.

Всего новоселами стали семьи 272 силовиков, которые въедут в служебные квартиры. В них созданы максимально комфортные условия для проживания.

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Напомним, решение предоставить жилье для семей около 300 сотрудников Росгвардии, выполняющих свои должностные обязанности в Чечне, было принято летом 2018 года. О нем в ходе визита в республику сообщил глава Чечни Рамзану Кадырову первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Меликов.