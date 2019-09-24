Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Программа «холодный чердак», призванная избавить Петербург от сосулек, должна быть завершена в 2020 году. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы хорошо поработали в этом году, продолжаем работать. В следующем году мы должны практически полностью закончить программу «холодный чердак» для нашего города. Нужно смотреть, чтобы двери были закрыты, мы говорили об этом, чтобы вентиляция работала», — сказал Беглов.

Напомним, в феврале прошлого года в Петроградском районе упавшая сосулька убила студента Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. В те же дни в больнице из-за полученных травм после падения наледи с крыши на Васильевском острове оказался пожилой мужчина, бывший кинооператор «Ленфильма». Покалечила наледь и 25-летнюю девушку на Коломяжском проспекте.

В связи с этим Беглов подчеркнул важность системы «холодный чердак».

«Наледи и другие проблемы, которые возникают при зиме, нужно их решать. И управляющие компании должны за этим непосредственно следить», — заявил градоначальник.