Махачкала, , 12:23 — REGNUM В покушении на дачу взятки должностному лицу заподозрили сотрудника махачкалинского отряда ведомственной охраны железнодорожного транспорта на Северо-Кавказской железной дороге. Он преступил закон, желая не потерять работу, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2019 года подозреваемый передал полицейскому 15 тыс. рублей, а взамен просил последнего отказаться от сбора против него материалов оперативно-разыскной деятельности. Тем самым сотрудник железной дороги хотел скрыть от своего начальства имеющиеся у него медицинские противопоказания, которые препятствуют его работе в должности стрелка ведомственной охраны.

Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане в получении взятки в размере 55 тысяч рублей был признан виновным начальник отделения специальных таможенных процедур Махачкалинского таможенного поста.