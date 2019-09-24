Чита, , 12:20 — REGNUM Забайкальские школьники получили уникальную возможность получить знания по самым разнообразным проектам с применением самых последних технических достижений и образовательных методик. О старте в регионе марафона открытий «Точек роста» известила сегодня, 24 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора.

Более 11 тысяч детей в Забайкальском крае будут учиться с применением технологий 21 века Правительство Забайкальского края

В Забайкалье стартовал марафон открытий «Точек роста» Правительство Забайкальского края

Более 11 тысяч детей из 45 школ, расположенных в 20 районах Забайкалья в рамках проекта «Точка роста» получают новейшие компьютеры, интерактивные, игровые комплексы, шахматное оборудование, квадрокоптеры, очки виртуальной реальности и 3D-принтеры.

«Для обучающихся разработаны образовательные технологии по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Первые участники марафона открытий «Точек роста» в Забайкалье Правительство Забайкальского края

По её словам, на эти цели Забайкальскому краю выделено более 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

Напомним, создание в России центров «Точка роста» стало частью мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Образование». Сегодня, 24 сентября 2019 года, торжественная церемония марафона открытий 2049 центров «Точек роста» проводится в 50 субъектах России. До конца 2024 года центров в стане будет созданосвыше 16 000 «Точек роста».

Известно, что в Забайкалье для большего охвата обучающихся планируется подвоз школьников из соседних населенных пунктов, а также привлечение педагогов и учащихся посредством дистанционных форм обучения.

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