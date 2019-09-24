Сеул, , 12:23 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее увеличилось число самоубийц. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в Южной Корее пытались покончить с собой 13 670 человек, что на 9,7% больше по сравнению с 2017 годом. Уровень самоубийств также увеличился на 9,5% и составил 26,6 случая на 100 тыс. человек.

Известно, что уровень самоубийств снижался на протяжении четырех лет с 2011 года. В 2011 году уровень самоубийств составил 31,7 случаев на 100 тыс. человек, в 2013 году — 28,5 случаев, в 2014 году — 27,3 случаев, в 2015 году — 26,5 случаев, в 2016 году — 25,6 случаев, в 2017 году — 24,3 случая.

Как отмечают специалисты, 35,9% попыток покончить с собой было совершено в марте, 22,2% попыток — в январе и 16,2% попыток — в июле.

Кроме того, число случаев самоубийства среди лиц в возрасте от 10 лет увеличилось на 22,1%, в возрасте от 40 лет — на 13,1%, в возрасте от 30 лет — на 12,2%.

Так же отмечается, что уровень самоубийств среди представителей мужского пола в 2,6 раза выше, чем среди представительниц женского пола.