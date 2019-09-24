Тверь, , 12:18 — REGNUM Более 192 тыс. жителей Тверской области привиты против гриппа по данным на 23 сентября, сообщила пресс-служба территориального Управления Роспотребнадзора.

Всего на данный момент прививки против гриппа получили 34% жителей от запланированного количества. В том числе привиты около 54 тыс. детей — 42% от плана.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

Добавим, что всего на территории Тверской области в сезон 2019−2020 гг. за счет средств федерального бюджета планируется привить против гриппа 560 тысяч жителей, в том числе более 128 тыс. детей.