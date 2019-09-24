Абуджа, , 12:22 — REGNUM Нигерия сталкивается с серьезным жилищным кризисом. Условия жизни в этом регионе одни из самых худших в мире, передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение ООН.

По словам докладчика ООН по вопросам жилья Лейлани Фарха, более двух третей нигерийцев живут в бедных районах, где отсутствуют основные удобства.

В конце своего 10-дневного визита она рассказала журналистам информационного агентство Reuters в Абудже о том, что «жилищный сектор Нигерии находится в полном кризисе. Существующие программы вряд ли сделают даже небольшой вклад в удовлетворении постоянно растущей потребности в жилье».

»Нелегальные поселения разрастаются в нечеловеческих условиях, возможно, в самых суровых, какие я когда-либо видела во всем мире», — добавила Фарха.

Она сообщила, что в некоторых населенных пунктах не было доступа к переносной воде, туалетам и мусоркам, многие из жителей были подвержены проблемам со здоровьем из-за опасности застоя воды в местах размножения бактерий.

Ожидается, что к середине столетия население Нигерии, которая уже является самой густонаселенной страной в Африке, удвоится до четырехсот миллионов человек. Западноафриканской стране уже не хватает более 22 миллионов домов для ее граждан.