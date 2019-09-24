Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM Казахстанский фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» передал аэропорты Павлодара, Актюбинска и Атырау в коммунальную собственность соответствующих акиматов (администраций), сообщает 24 сентября издание Informburo.

Ранее аэропорты были включены в план приватизации — в ноябре 2018 года пакет акций всех трёх аэропортов был выставлен на продажу за 9,2 млрд тенге ($23,8 млн). Однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок.

Глава департамента по связям с общественностью фонда Сергей Куянов отметил, что по закону неприватизированные активы подлежат ликвидации и реорганизации. Однако, учитывая социальную значимость объектов, аэропорты переданы местным акиматом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава инфраструктурной корпорации АЕОN Роман Троценко заявил, что компания планирует инвестировать $50 млн в реконструкцию международного аэропорта в Актюбинске.

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