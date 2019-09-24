Уфа, , 12:26 — REGNUM Гала-концерт VIII Республиканского фестиваля художественной самодеятельности людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» состоится в Уфе. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии.

Концерт, который пройдет 1 октября в конгресс-холле «Торатау», соберет более 500 представителей старшего поколения.

По сообщению организаторов мероприятия, средний возраст участников гала-концерта составляет 65−70 лет.

Напомним, что фестиваль проходит в Башкирии с 2012 года. В этом году он посвящен 100-летию образования Республики.