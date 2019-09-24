Чебоксары, , 12:10 — REGNUM С 9 по 15 сентября в Чувашской Республике зарегистрировано 4673 случая ОРВИ, показатель заболеваемости — 380,5 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза выше уровня заболеваемости прошлой недели (240,1). Такие данные приводит Роспотребнадзор по Чувашии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

71,6% заболевших составляют дети и подростки. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах детей: в возрасте с 0 до 2-х лет — на 21,8%, с 3-х до 6 лет — на 47,3%, 7−14 лет — в 3 раза, подростки 15 — 17 лет — в 4,5 раза.

В текущем эпидсезоне против гриппа запланировано привить 587,0 тысяч жителей республики — 48% населения.

Для иммунизации против гриппа за счёт федеральных поставок поступило 256,97 тыс. доз вакцины «Совигрипп» (43,3% от плана): 169,48 тыс. доз — для взрослого населения, 84,49 тыс. доз — для детей и беременных.

По данным на 15 сентября, в рамках национального календаря профилактических прививок были привиты 161 798 человек (использовано 63,9% поступившей вакцины) и 25 человек за собственные средства. Всего прививками охвачено 13,2% населения республики.