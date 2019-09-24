Москва, 24 сентября 2019, 12:07 — REGNUM Завершено строительство эстакады на участке строящейся автодороги МКАД — Коммунарка — Остафьево. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 24 сентября.
Монолитно-бетонные работы окончены, уложено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Еще ведутся работы по монтажу и наладке инженерных сетей, а также благоустройству подэстакадного пространства.
Благодаря новой эстакаде, как отмечает руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, будет обеспечен левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону Московской области. Протяженность эстакады составила 440,6 метров.
Продолжается строительство двухполосного тоннеля левоповоротного съезда для выезда с внутренней стороны МКАД в сторону области. Протяженность туннеля составит 495 метров.
Андрей Бочкарев отмечает, что планируется также реконструкция внутриквартальных дорог ТиНАО, чтобы те могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.