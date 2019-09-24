Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM Прививки против гриппа в Ростовской области сделали 192 тыс. 869 человек, что составляет лишь 4,6% от численности населения. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специалисты уточняют, что в рамках приоритетного нацпроекта за счёт федеральных средств привито 74 тыс. 818 детей, около 1,5 тыс. беременных женщин и 115 тыс. 693 взрослых.

Указано, что ни у одного из вакцинированных осложнений после прививки нет.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остаётся на неэпидемическом уровне. На Дону зарегистрировано почти 8,3 тыс. заболевших, что на 26,8% ниже эпидпорога.

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